В Болхове машина скорой помощи увязла в сугробе

11 Янв. 2019 2019-01-11T10:01:11+03:00

Застревающие в снегу автомобили для Орловщины не редкость Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

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В городе Болхов Орловской области в сугробе увязла машина скорой помощи. Вызволять автомобиль из снежного плена пришлось спасателям.

Инцидент произошел накануне, 10 января. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, автомобиль застрял на улице Апухтина районного центра. Спасатели отбуксировали его.

Сотрудникам МЧС пришлось еще раз выезжать на помощь не справившимся с капризами погоды автомобилистам уже нынешней ночью, с 10-го на 11-е января.

- Около половины первого часа ночи сотрудники 17-й пожарно-спасательной части выезжали на автодорогу Глазуновка-Архангельское, где отбуксировали застрявший автомобиль «Вольво», - сообщили «КП» в пресс-службе чрезвычайного ведомства.