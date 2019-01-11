В Болхове машина скорой помощи увязла в сугробе
В городе Болхов Орловской области в сугробе увязла машина скорой помощи. Вызволять автомобиль из снежного плена пришлось спасателям.
Инцидент произошел накануне, 10 января. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, автомобиль застрял на улице Апухтина районного центра. Спасатели отбуксировали его.
Сотрудникам МЧС пришлось еще раз выезжать на помощь не справившимся с капризами погоды автомобилистам уже нынешней ночью, с 10-го на 11-е января.
- Около половины первого часа ночи сотрудники 17-й пожарно-спасательной части выезжали на автодорогу Глазуновка-Архангельское, где отбуксировали застрявший автомобиль «Вольво», - сообщили «КП» в пресс-службе чрезвычайного ведомства.