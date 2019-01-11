Житель Орловского района напал с топором на своего племянника

11 Янв. 2019 2019-01-11T09:50:35+03:00

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Трагедией закончилось времяпрепровождение за бутылкой спиртного в Орловском районе. Мужчина напал с топором на своего племянника. По статье «Убийство» возбуждено уголовное дело.

Все произошло накануне, 10 января, в селе Путимец. В частном доме было обнаружено тело 46-летнего мужчины. Подозреваемого в убийстве удалось задержать по горячим следам: им оказался 55-летний родственник погибшего.

По версии следствия, дядя и племянник вместе выпивали. В какой-то момент произошел конфликт. Тогда родственник схватил топор и нанес оппоненту удары по голове. Шансов выжить у мужчины не было – он скончался на месте происшествия от травм.

- Родственник потерпевшего под тяжестью предъявленных улик сознался в содеянном. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, -сообщила «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Вероятнее всего, нападавшего заключат под стражу.