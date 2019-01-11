2019-01-11T09:42:07+03:00
Общество

В Орле женщинам отпустят грех аборта

Покаянный молебен состоится в Иверском храме
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Фото: vk.com/vratarnica57Фото: vk.com/vratarnica57
Изменить размер текста:

В Орле женщинам отпустят грех аборта. Покаянный молебен состоится в Иверском храме 13 января.

Информация появилась в официальной группе храма.

- К участию в молебне приглашаются женщины, совершившие аборт, их родные и близкие, все те, кто хочет присоединиться к общей молитве. Желательно всем кающимся в этом грехе предварительно на неделе поисповедоваться, - гласит сообщение.

Молебен начнется примерно в 10.00, по окончании литургии.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24