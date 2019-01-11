11 Янв. 2019 2019-01-11T09:42:07+03:00

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В Орле женщинам отпустят грех аборта. Покаянный молебен состоится в Иверском храме 13 января.

Информация появилась в официальной группе храма.

- К участию в молебне приглашаются женщины, совершившие аборт, их родные и близкие, все те, кто хочет присоединиться к общей молитве. Желательно всем кающимся в этом грехе предварительно на неделе поисповедоваться, - гласит сообщение.

Молебен начнется примерно в 10.00, по окончании литургии.