В Орле женщинам отпустят грех аборта
Покаянный молебен состоится в Иверском храме
Фото: vk.com/vratarnica57
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В Орле женщинам отпустят грех аборта. Покаянный молебен состоится в Иверском храме 13 января.
Информация появилась в официальной группе храма.
- К участию в молебне приглашаются женщины, совершившие аборт, их родные и близкие, все те, кто хочет присоединиться к общей молитве. Желательно всем кающимся в этом грехе предварительно на неделе поисповедоваться, - гласит сообщение.
Молебен начнется примерно в 10.00, по окончании литургии.