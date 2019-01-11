2019-01-11T09:36:10+03:00
Происшествия

Двое орловцев незаконно организовали фирму

Теперь мужчинам грозит ответственность по закону
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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В Орле двое местных мужчин незаконно организовали фирму. Теперь им грозит ответственность по закону – региональный СК возбудил уголовное дело.

Как стало известно, еще в марте 2017-го года 37-летний орловец решил создать организацию на подставное лицо. Он обратился за помощью к своему 24-летнгему знакомому: предложил за вознаграждение дать свой паспорт для регистрации фирмы. Тот согласился, необходимые документы были поданы в налоговую. Однако замысел оказался раскрыт.

- Возбуждено уголовное дело в отношении двух местных жителей. В зависимости от роли каждого они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица), ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (незаконное использование документов для образования юридического лица), - сообщила «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

В настоящее время расследование продолжается.

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