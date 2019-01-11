В Ливнах машина «скорой» столкнулась с легковушкой

11 Янв. 2019 2019-01-11T09:21:31+03:00

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Накануне, 10 января, в городе Ливны Орловской области машина скорой медицинской помощи «Пежо» столкнулась с легковой иномаркой «Ауди». Пассажир легковушки получила травмы.

Авария произошла около трех часов дня. 25-летний водитель за рулем «скорой» не уступил дорогу на перекрестке автомобилю «Ауди», которым управлял 39-летний мужчина.

- На нерегулируемом перекрестке равнозначных дорог, двигаясь по второстепенной дороге водитель «Пежо» не уступил дорогу автомобилю «Ауди 80», двигавшегося по главной дороге, под управлением, - рассказали «КП» в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

36-летняя женщина пассажир «Ауди» получила телесные повреждения.

За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 17 ДТП, из них 1 ДТП с пострадавшим, в результате которого 1 человек получил телесные повреждения, погибших нет.