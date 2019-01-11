2019-01-11T09:11:53+03:00
Происшествия

В Орле посетитель ресторана размахивал наганом перед спутницей

Теперь ему грозит уголовная ответственность
Ольга СУПОНЕВА
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..Фото: Архив "КП"
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В Орле в одном из ресторанов в Заводском районе посетитель решил козырнуть перед своей спутницей, размахивая наганом. Теперь ему грозит уголовное дело.

Инцидент произошёл на днях. 31-летний выходец республики Калмыкия отдыхал в заведении с дамой. Около девяти часов вечера парочка повздорила, и мужчина посчитал оружие лучшим доводом. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники Росгвардии.

- Правоохранители попытались незаметно пройти в зал, после окружили злоумышленника. Мужчина попытался спрятать пистолет под одежду и скрыться, но был задержан, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Оказалось, что оружие и несколько десятков патронов мужчина носил незаконно: наган был куплен без лицензии. Уголовное дело ему грозит по статье 222 УК РФ: «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».

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