В преддверии Дня печати в Орле поощрили журналистов

10 Янв. 2019 2019-01-10T16:20:52+03:00

Изменить размер текста: A A

В Орле накануне Дня печати, который отмечается 13 января, поощрили журналистов. Региональная редакция «КП» - в числе награжденных.

Губернатор поблагодарил представителей журналистского сообщества за плодотворную работуФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Торжественное мероприятие состоялось в здании областной администрации. Здесь собрались представители средств массовой информации города и области, районов региона: корреспонденты, редакторы, операторы и фотографы, руководители СМИ, ветераны орловской журналистики. Благодарности и почетные грамота вручал глава региона Андрей Клычков и спикер областного совета народных депутатов Леонид Музалевский.

Представители журналистского сообщества ОрловщиныФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Губернатор поблагодарил представителей журналистского сообщества за плодотворную работу, освещение важных событий в жизни города и региона.

Редакцию «КП» в Орле поощрили благодарностью за многолетнюю добросовестную работу, активное участие в освещении процессов социально-экономического и культурного развития Орловской области.