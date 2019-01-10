2019-01-10T16:20:52+03:00
Общество

В преддверии Дня печати в Орле поощрили журналистов

Редакция «КП» - в числе награжденных
Ольга СУПОНЕВА
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Коллектив редакции "КП" в Орле поощрили благодарностью губернатораКоллектив редакции "КП" в Орле поощрили благодарностью губернатораФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В Орле накануне Дня печати, который отмечается 13 января, поощрили журналистов. Региональная редакция «КП» - в числе награжденных.

Губернатор поблагодарил представителей журналистского сообщества за плодотворную работу Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Губернатор поблагодарил представителей журналистского сообщества за плодотворную работуФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Торжественное мероприятие состоялось в здании областной администрации. Здесь собрались представители средств массовой информации города и области, районов региона: корреспонденты, редакторы, операторы и фотографы, руководители СМИ, ветераны орловской журналистики. Благодарности и почетные грамота вручал глава региона Андрей Клычков и спикер областного совета народных депутатов Леонид Музалевский.

Представители журналистского сообщества Орловщины Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Представители журналистского сообщества ОрловщиныФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Губернатор поблагодарил представителей журналистского сообщества за плодотворную работу, освещение важных событий в жизни города и региона.

Редакцию «КП» в Орле поощрили благодарностью за многолетнюю добросовестную работу, активное участие в освещении процессов социально-экономического и культурного развития Орловской области.

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