2019-01-10T14:19:16+03:00
Происшествия

Орловская пенсионерка продала комнату в своей квартире, сама же заплатив за нее 135 тысяч рублей

Обманувшего женщину мошенника разыскивает полиция
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
Орловская пенсионерка продала комнату в своей квартире, сама же, заплатив за нее 135 тысяч рублейОрловская пенсионерка продала комнату в своей квартире, сама же, заплатив за нее 135 тысяч рублейФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Орловская пенсионерка продала комнату в своей квартире, сама же заплатив за нее 135 тысяч рублей. Инцидент произошел на днях в Северном районе Орла.

60-летняя женщина, обратившись в полицию, рассказала правоохранителям, что объявление о продаже комнаты она разместила в интернете некоторое время назад. Тогда с ней связался потенциальный покупатель.

- Мужчина попросил пенсионерку дать данные ее банковской карты. Затем рассказал, какие манипуляции провести чтобы якобы перечислить ей предоплату. В результате женщина перевела мошеннику все свои сбережения, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Сейчас обманувшего женщину мошенника разыскивает полиция. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В преддверии Дня печати в Орле поощрили журналистов
Почти 100 спецмашин боролись ночью со снежными завалами на дорогах в Орле
Орловец решил попутешествовать за чужой счет и попал под уголовное дело
На Орловщине плата за коммунальные услуги повысится более чем на 4 %
Как в Орле отметить Старый Новый год
В Орле купель на Крещение оборудуют на реке Ока
25 тысяч орловцев побывали на театральных новогодних представлениях
Огнеборцы потушили пожар в жилом доме в Орле
«Рождественскую сказку» покажут сегодня воспитанники Орловской православной гимназии
На орловской трассе автоледи на «Ниве» протаранила иномарку
В Орле наградят участников ликвидации аварии на водопроводе
В Орле прошли Рождественские Колядки с русским размахом
Двух женщин задержали в орловском гипермаркете за попытку кражи
19 января автоэкстремалов Орла приглашают на соревнования по дрифту
Орловец учинил потасовку в круглосуточной пивной
В феврале орловцы посоревнуются в ловле рыбы спиннингом с берега
Активисты призвали орловских властей усилить работу по вывозу снега и уборке наледи
На Орловщине растет заболеваемость ОРВИ
В Орле в квартире дома на улице Матросова случился пожар
Соревнования по мини-футболу на снегу состоялись в орловской глубинке
Два автомобиля горели в Орле накануне днем
Орловцы могут стать участниками благотворительной акции «Свет рождественской звезды»
Почти сто коммунальных машин убирали ночью Орел
Власти Орла: «Школы готовы к переходу на адресное питание»