10 Янв. 2019 2019-01-10T14:19:16+03:00

Орловская пенсионерка продала комнату в своей квартире, сама же, заплатив за нее 135 тысяч рублей Фото: Архив "КП"

Изменить размер текста: A A

Орловская пенсионерка продала комнату в своей квартире, сама же заплатив за нее 135 тысяч рублей. Инцидент произошел на днях в Северном районе Орла.

60-летняя женщина, обратившись в полицию, рассказала правоохранителям, что объявление о продаже комнаты она разместила в интернете некоторое время назад. Тогда с ней связался потенциальный покупатель.

- Мужчина попросил пенсионерку дать данные ее банковской карты. Затем рассказал, какие манипуляции провести чтобы якобы перечислить ей предоплату. В результате женщина перевела мошеннику все свои сбережения, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Сейчас обманувшего женщину мошенника разыскивает полиция. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ.