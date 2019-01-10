2019-01-10T12:47:13+03:00
Происшествия

Орловец решил попутешествовать за чужой счет и попал под уголовное дело

Молодой человек похитил 26 тысяч рублей с банковской карты соседа
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Ольга СупоневаФото: Ольга Супонева
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В Орле с заявлением о краже денег с банковской карты в полицию обратился местный житель. Мужчина рассказал, что с его счета пропали 26 тысяч рублей. Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Кража» и стали устанавливать подозреваемого.

Как выяснилось, незадолго до кражи в квартире мужчины побывал 23-летний парень: родственница потерпевшего встретила его в подъезде и попросила настроить телевизор и интернет. Парень не отказал. Будучи «в гостях» он отметил, что у хозяев не оплачена услуга интернета. Тогда мужчина передал молодому человеку свою банковскую карту, чтобы тот внес платеж. А после визита не досчитался денег на счете.

- Гражданин пояснил сотрудникам полиции, что ему предстояла поездка, на которую нужны были деньги. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

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