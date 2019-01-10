10 Янв. 2019 2019-01-10T12:38:26+03:00

На Орловщине плата за коммунальные услуги повысится более чем на 4 % Фото: Архив "КП"

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На Орловщине плата за коммунальные услуги в 2019 году повысится более чем на 4 %. Об этом шла речь на минувшем аппаратном совещании в областной администрации 9 января.

Увеличение тарифов пройдет в два этапа. С 1 января оплата за ЖКХ повысится на 1,7 %, с 1 июля - еще на 2,2 %. Такой рост объясняется увеличением ставки НДС с 18 % до 20 %. В среднем рост тарифов на коммунальные услуги в Орловской области будет ниже уровня инфляции.

- Повышение тарифов с 1 января затронет потребителей коммунальных услуг от ресурсоснабжающих организаций, ведущих деятельность с применением НДС. Для предприятий, которые работают на упрощенной системе налогообложения, роста тарифа не будет, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

С 1 июля рост тарифов на электроснабжение для городского населения составит 4 копейки, для сельского населения - 3 копейки. Тарифы на газ вырастут на 1,4 %. Рост тарифов на тепловую энергию составит до 3 %, на водоснабжение и водоотведение - до 4 %.

Плата за вывоз твердых коммунальных отходов одного человека в многоквартирном доме составит 78,24 рубля, в индивидуальном жилом доме в городе - 97,79 рубля и индивидуальном жилом доме в сельской местности - 88 рублей.