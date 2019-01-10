Как в Орле отметить Старый Новый год

10 Янв. 2019 2019-01-10T11:01:38+03:00

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13 января орловцы отпразднуют Старый Новый год на центральной городской площади. Концертная программа на сцене перед театром имени Тургенева начнется в 15 часов. Своими хореографическими и вокальными номерами порадует ансамбль «Славица».

В день празднования завершится рождественская ярмарка. Напомним, украшенные еловыми ветками и гирляндами домики расположилась на площади Ленина, возле гостиницы «Салют», кинотеатра «Победа» и у входа в Городской парк. В последний день в домиках орловцы смогут угоститься русскими и интернациональными блюдами, горячими напитками, сладостями и купить сувениры.

Каток на площади Ленина продолжит свою работу. Вход со своими коньками для всех желающих бесплатный. Есть также возможность взять инвентарь в аренду. Напрокат коньки для детей будут стоить 100 рублей, для взрослых – 150. Время катания - час 40 минут.