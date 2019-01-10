2019-01-10T10:38:13+03:00
Общество

В Орле купель на Крещение оборудуют на реке Ока

Традиционно она появится в районе центральной спасательной станции
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В Орле купель на Крещение оборудуют на реке ОкаВ Орле купель на Крещение оборудуют на реке ОкаФото: Архив "КП"
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В этом году, как и в прошлом, традиционно в Орле купель на Крещение оборудуют на реке Ока. Она появится в районе Центральной спасательной станции.

Окунуться в купель орловцы смогут уже 18 января. Она будет оборудована двумя лестницами для комфортного погружения в воду. Рядом установят раздевалки.

Купель будет открыта с 6 часов вечера 18 января до полуночи 20 января. Купание в других водоемах Орла будет запрещено.

- Обеспечивать общественный порядок в месте проведения крещенских купаний будут сотрудники УМВД России по городу Орлу, - сообщает пресс-служба мэрии.

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