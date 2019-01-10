10 Янв. 2019 2019-01-10T10:21:28+03:00

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25 тысяч орловцев побывали на театральных новогодних представлениях. Такую статистику привели на минувшем аппаратном совещании в областной администрации 9 января. Итоги были подведены за период с 20 декабря 2018 года по 8 января 2019 года.

Так, Орловский кукольный театр представил маленьким зрителям новую новогоднюю постановку «Морозко». В числе праздничных спектаклей остались «Слоненок» и «Аленушка».

В свою очередь, любимый всеми театр «Свободное пространство» приглашал на новогоднюю интермедию с участием Деда Мороза и Снегурочки. Артисты представили и новый музыкальный спектакль - «Как у Зимы Лютой сердце появилось». На новогодних каникулах для самых маленьких зрителей подготовили интерактивный спектакль-игру «Волшебный мешок Деда Мороза» и организовали сказочные фотозоны.

Новогоднюю интермедию про приключения главного символа года, поросенка, показал и академический театр имени Тургенева. Там же прошли новогодние представления для детей из малообеспеченных семей, и детей, отличившихся в учебе и творчестве.