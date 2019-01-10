2019-01-10T09:57:32+03:00
Происшествия

Огнеборцы потушили пожар в жилом доме в Орле

ЧП произошло минувшим вечером на улице Луговой
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
Огнеборцы потушили пожар в жилом доме в ОрлеОгнеборцы потушили пожар в жилом доме в ОрлеФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Минувшим вечером, 9 января, в Орле огнеборцы тушили пожар в жилом доме. ЧП произошло на улице Луговой.

К моменту прибытия спасателей из дома шел густой дым. Огонь мог распространиться на рядом стоящий дом.

- В результате пожара выгорел зал на площади 15 квадратных метров. Остальные помещения закопчены, - сообщает ГУ МЧС России по Орловской области.

По предположениям специалистов, причиной пожара мог стать аварийный режим работы электроустановки. К счастью, из-за возгорания никто не пострадал.

Всего за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 12 раз, из них 8 выездов – на ликвидацию возгораний и 4 – на различные происшествия.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Как в Орле отметить Старый Новый год
В Орле купель на Крещение оборудуют на реке Ока
25 тысяч орловцев побывали на театральных новогодних представлениях
«Рождественскую сказку» покажут сегодня воспитанники Орловской православной гимназии
На орловской трассе автоледи на «Ниве» протаранила иномарку
В Орле наградят участников ликвидации аварии на водопроводе
В Орле прошли Рождественские Колядки с русским размахом
Двух женщин задержали в орловском гипермаркете за попытку кражи
19 января автоэкстремалов Орла приглашают на соревнования по дрифту
Орловец учинил потасовку в круглосуточной пивной
В феврале орловцы посоревнуются в ловле рыбы спиннингом с берега
Активисты призвали орловских властей усилить работу по вывозу снега и уборке наледи
На Орловщине растет заболеваемость ОРВИ
В Орле в квартире дома на улице Матросова случился пожар
Соревнования по мини-футболу на снегу состоялись в орловской глубинке
Два автомобиля горели в Орле накануне днем
Орловцы могут стать участниками благотворительной акции «Свет рождественской звезды»
Почти сто коммунальных машин убирали ночью Орел
Власти Орла: «Школы готовы к переходу на адресное питание»