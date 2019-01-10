10 Янв. 2019 2019-01-10T09:57:32+03:00

Огнеборцы потушили пожар в жилом доме в Орле Фото: Архив "КП"

Изменить размер текста: A A

Минувшим вечером, 9 января, в Орле огнеборцы тушили пожар в жилом доме. ЧП произошло на улице Луговой.

К моменту прибытия спасателей из дома шел густой дым. Огонь мог распространиться на рядом стоящий дом.

- В результате пожара выгорел зал на площади 15 квадратных метров. Остальные помещения закопчены, - сообщает ГУ МЧС России по Орловской области.

По предположениям специалистов, причиной пожара мог стать аварийный режим работы электроустановки. К счастью, из-за возгорания никто не пострадал.

Всего за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 12 раз, из них 8 выездов – на ликвидацию возгораний и 4 – на различные происшествия.