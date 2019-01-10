«Рождественскую сказку» покажут сегодня воспитанники Орловской православной гимназии

10 Янв. 2019 2019-01-10T09:43:11+03:00

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«Рождественскую сказку» покажут сегодня, 10 января, воспитанники Орловской православной гимназии во имя священномученика Иоанна Кукши. Спектакль создан по мотивам «Сказки о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди» Александра Пушкина.

Праздничный показ состоится в актовом зале Орловского государственного аграрного университета имени Парахина.

Адрес: улица Генерала Родина, 69.

Начало в 13 часов.

Для всех желающих посмотреть сказку вход свободный.