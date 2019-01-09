На орловской трассе автоледи на «Ниве» протаранила иномарку

9 Янв. 2019 2019-01-09T18:01:05+03:00

Один человек получил травмы

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Сегодня, 9 января, в десятом часу утра автоледи на «Ниве» протаранила иномарку. В результате дорожно-транспортного происшествия на орловской трассе один человек получил травмы.

Авария случилась в Троснянском районе области. 33-летняя женщина ехала за рулем отечественного внедорожника «Нива». Водитель стала поворачивать налево и при этом пренебрегла знаком «Движение направо». В этот момент по этому участку дороги ехала иномарка «Хендаи». Машины столкнулись.

- В результате ДТП в медицинское учреждение госпитализирована пассажирка автомобиля «Хендай», 44-летняя женщина, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД и спасатели. Сейчас выясняются все обстоятельства ДТП.