2019-01-09T18:01:05+03:00
Происшествия

На орловской трассе автоледи на «Ниве» протаранила иномарку

Один человек получил травмы
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской областиФото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области
Изменить размер текста:

Сегодня, 9 января, в десятом часу утра автоледи на «Ниве» протаранила иномарку. В результате дорожно-транспортного происшествия на орловской трассе один человек получил травмы.

Авария случилась в Троснянском районе области. 33-летняя женщина ехала за рулем отечественного внедорожника «Нива». Водитель стала поворачивать налево и при этом пренебрегла знаком «Движение направо». В этот момент по этому участку дороги ехала иномарка «Хендаи». Машины столкнулись.

- В результате ДТП в медицинское учреждение госпитализирована пассажирка автомобиля «Хендай», 44-летняя женщина, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД и спасатели. Сейчас выясняются все обстоятельства ДТП.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Орле наградят участников ликвидации аварии на водопроводе
В Орле прошли Рождественские Колядки с русским размахом
Двух женщин задержали в орловском гипермаркете за попытку кражи
19 января автоэкстремалов Орла приглашают на соревнования по дрифту
Орловец учинил потасовку в круглосуточной пивной
В феврале орловцы посоревнуются в ловле рыбы спиннингом с берега
Активисты призвали орловских властей усилить работу по вывозу снега и уборке наледи
На Орловщине растет заболеваемость ОРВИ
В Орле в квартире дома на улице Матросова случился пожар
Соревнования по мини-футболу на снегу состоялись в орловской глубинке
Два автомобиля горели в Орле накануне днем
Орловцы могут стать участниками благотворительной акции «Свет рождественской звезды»
Почти сто коммунальных машин убирали ночью Орел
Власти Орла: «Школы готовы к переходу на адресное питание»