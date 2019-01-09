В Орле наградят участников ликвидации аварии на водопроводе

9 Янв. 2019 2019-01-09T15:16:03+03:00

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В Орле наградят участников ликвидации аварии на водопроводной магистрали, которая произошла вечером понедельника, 7 января. Соответствующее поручение дал глава региона Андрей Клычков.

Напомним, серьезная авария на водопроводе произошла в Заводском районе города и оставила без воды больше 70 тысяч человек в двух районах облцентра и даже Орловском районе. Жизнеобеспечение города на время было нарушено. Сотрудники различных ведомств и организаций трудились на месте прорыва трубы около суток, в итоге поврежденный участок заменили на новый. Вчера вечером, 8 января, вода вернулась в квартиры горожан.

- Губернатор поручил поощрить активных участников ликвидации последствий аварии. Андрей Клычков также указал на необходимость принятия мер для недопущения подобных аварий. Для этого требуется усилить работу по реконструкции и модернизации систем водоснабжения и тепловых сетей, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

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