В Орле прошли Рождественские Колядки с русским размахом
7 января на площади Ленина орловцев и гостей города ждал яркий праздник, организованный творческим коллективом «Вечерки в Орле».
Старт народным гуляниям дала заместитель главы администрации города Орла Екатерина Данилевская.
- Рождество - это время чудес! Я хочу, чтобы мы с вами загадали сегодня желание, чтобы наш город жил и процветал, и тогда в каждой семье будет здоровье, счастье, любовь и удача! – обратилась она к орловцам.
Коляда, коляда, открывай ворота!Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Одним из самых ярких моментов праздника стал приход Коляды, превратившую площадь в арену невероятных страстей! Из-за чего упала Коза? Почему цыганам не нужен Бабкин Дед и смогут ли медсестра и полицейский реанимировать животное?
Спасать Волшебную Козу и выручать Бабку пришлось всей площадью! Не обошлось без народных игр, забав, песен и плясок, а также сладких угощений.
На площади Ленина январским днем было жаркоФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
- Весело, злободневно, очень творчески и по-народному! Я в восторге! Не одарить таких ряженых просто нельзя! Это не просто стандартная колядка - это смысловое действо! – делились в соцсетях впечатлениями участники праздника.
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