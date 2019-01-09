В Орле прошли Рождественские Колядки с русским размахом

9 Янв. 2019 2019-01-09T14:54:59+03:00

Изменить размер текста: A A

7 января на площади Ленина орловцев и гостей города ждал яркий праздник, организованный творческим коллективом «Вечерки в Орле».

Старт народным гуляниям дала заместитель главы администрации города Орла Екатерина Данилевская.

- Рождество - это время чудес! Я хочу, чтобы мы с вами загадали сегодня желание, чтобы наш город жил и процветал, и тогда в каждой семье будет здоровье, счастье, любовь и удача! – обратилась она к орловцам.

Коляда, коляда, открывай ворота!Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Одним из самых ярких моментов праздника стал приход Коляды, превратившую площадь в арену невероятных страстей! Из-за чего упала Коза? Почему цыганам не нужен Бабкин Дед и смогут ли медсестра и полицейский реанимировать животное?

Спасать Волшебную Козу и выручать Бабку пришлось всей площадью! Не обошлось без народных игр, забав, песен и плясок, а также сладких угощений.

На площади Ленина январским днем было жаркоФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

- Весело, злободневно, очень творчески и по-народному! Я в восторге! Не одарить таких ряженых просто нельзя! Это не просто стандартная колядка - это смысловое действо! – делились в соцсетях впечатлениями участники праздника.

Больше фото здесь.