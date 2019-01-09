Двух женщин задержали в орловском гипермаркете за попытку кражи
Через кассу они пробовали пронести неоплаченные детские вещи
Двух женщин задержали в орловском гипермаркете за попытку кражиФото: Архив "КП"
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Двух женщин цыганской национальности задержали в орловском гипермаркете за попытку кражи в новогодние праздники. Инцидент произошел в ТЦ Северного района Орла. Женщины пробовали пройти через кассу с неоплаченной корзиной детской одежды.
- При задержании гражданок 38-ми и 24-х лет стало известно, что они не работают, и у них нет постоянного места жительства, - сообщает пресс-служба Росгвардии по Орловской области.
За кражу женщин задержали не в первый раз. Ранее их уже привлекали к ответственности за аналогичные преступления.