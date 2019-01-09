9 Янв. 2019 2019-01-09T14:53:33+03:00

Двух женщин задержали в орловском гипермаркете за попытку кражи Фото: Архив "КП"

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Двух женщин цыганской национальности задержали в орловском гипермаркете за попытку кражи в новогодние праздники. Инцидент произошел в ТЦ Северного района Орла. Женщины пробовали пройти через кассу с неоплаченной корзиной детской одежды.

- При задержании гражданок 38-ми и 24-х лет стало известно, что они не работают, и у них нет постоянного места жительства, - сообщает пресс-служба Росгвардии по Орловской области.

За кражу женщин задержали не в первый раз. Ранее их уже привлекали к ответственности за аналогичные преступления.