2019-01-09T14:18:42+03:00
Спорт

19 января автоэкстремалов Орла приглашают на соревнования по дрифту

Первый этап турнира состоится на трассе аэропорта «Южный»
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
19 января автоэкстремалов Орла приглашают на соревнования по дрифту19 января автоэкстремалов Орла приглашают на соревнования по дрифтуФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

19 января автоэкстремалов Орла приглашают на соревнования по дрифту. Первый этап турнира состоится на трассе аэропорта «Южный».

-К участию допускаются только автомобили с приводом на заднюю ось, которые соответствуют Техническим требованиям, - сообщает портал «Орел-спорт».

В зачете водитель проходит только один участок трассы. Старт осуществляется с места с заведенным двигателем. У участников будет три попытки, лучшая из которых учитывается в итоговом протоколе.

Начало соревнований в 9 утра.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На орловской трассе автоледи на «Ниве» протаранила иномарку
В Орле наградят участников ликвидации аварии на водопроводе
В Орле прошли Рождественские Колядки с русским размахом
Двух женщин задержали в орловском гипермаркете за попытку кражи
Орловец учинил потасовку в круглосуточной пивной
В феврале орловцы посоревнуются в ловле рыбы спиннингом с берега
Активисты призвали орловских властей усилить работу по вывозу снега и уборке наледи
На Орловщине растет заболеваемость ОРВИ
В Орле в квартире дома на улице Матросова случился пожар
Соревнования по мини-футболу на снегу состоялись в орловской глубинке
Два автомобиля горели в Орле накануне днем
Орловцы могут стать участниками благотворительной акции «Свет рождественской звезды»
Почти сто коммунальных машин убирали ночью Орел
Власти Орла: «Школы готовы к переходу на адресное питание»