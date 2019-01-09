9 Янв. 2019 2019-01-09T14:18:42+03:00

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19 января автоэкстремалов Орла приглашают на соревнования по дрифту. Первый этап турнира состоится на трассе аэропорта «Южный».

-К участию допускаются только автомобили с приводом на заднюю ось, которые соответствуют Техническим требованиям, - сообщает портал «Орел-спорт».

В зачете водитель проходит только один участок трассы. Старт осуществляется с места с заведенным двигателем. У участников будет три попытки, лучшая из которых учитывается в итоговом протоколе.

Начало соревнований в 9 утра.