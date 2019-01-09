9 Янв. 2019 2019-01-09T13:11:44+03:00

В феврале орловцы посоревнуются в ловле рыбы спиннингом с берега Фото: Архив "КП"

Мероприятие пройдет в личном зачёте на незапрещенном для любительской ловли участке реки Ока

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9 февраля орловцы посоревнуются в ловле рыбы спиннингом с берега. Состязания «Зимний хищник 2019» пройдут в личном зачёте на незапрещенном для любительской ловли участке реки Ока.

- Заявки на участие принимаются до 8 февраля на сайте forum.frsoo.org с личной информацией о каждом участнике, - сообщили организаторы.

Соревнование проводится в один тур продолжительностью 3 часа. К участию приглашаются все желающие рыболовы. Те, кто не достиг 18 летнего возраста, допускаются только в сопровождении родителей.

В зачет принимается окунь без ограничения по размеру, щука (32 сантиметра), судак (36 сантиметров). Ловля производится спиннинговым удилищем, оснащенным не более чем одной искусственной приманкой. Снасти для соревнования разрешаются любые.

За тур участнику будут начислены баллы в отношении 1 балл за 1 грамм рыбы. Победит соответственно тот, кто наберет максимальное количество очков.Участники, занявшие три призовых места, награждаются дипломами, медалями и призами от спонсоров.