На Орловщине растет заболеваемость ОРВИ

9 Янв. 2019 2019-01-09T12:54:24+03:00

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В Орловской области наблюдается рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями. Также в регионе зафиксированы единичные случаи гриппа.

Информацию о ситуации с заболеваемостью на Орловщине озвучили в региональном Роспотребнадзоре.

- С 31 декабря по 6 января в области зарегистрировано 1 879 случаев заболеваний ОРВИ и гриппом, дети в возрасте до 14 лет составили 68,3% от общего числа заболевших. Недельные эпидемические пороги заболеваемости в целом по области и по городу Орлу не превышены, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Что касается количество госпитализированных с простудой и гриппом орловцев, то из обратившихся за медицинской помощью в больницы легли 2,8%.