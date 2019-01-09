9 Янв. 2019 2019-01-09T12:28:59+03:00

В Орле в квартире дома на улице Матросова случился пожар Фото: Архив "КП"

Изменить размер текста: A A

В Орле в доме на улице Матросова загорелась трехкомнатная квартира. ЧП случилось в минувший вторник, 8 января.

- В квартире на девятом этаже обгорели межкомнатная дверь с обеих сторон, пол и предметы интерьера, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

Пожар удалось потушить до прибытия спасателей. Причину возгорания и размер ущерба предстоит выяснить специалистам.

Всего за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 12 раз, из них 8 выездов – на ликвидацию возгораний и 4 – на различные происшествия.