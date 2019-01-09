9 Янв. 2019 2019-01-09T12:18:04+03:00

Команды из нескольких сельских поселений встретились в деревне Новоселово

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Соревнования по мини-футболу на снегу состоялись в орловской глубинке в последний день новогодних каникул, 8 января. Команды из нескольких сельских поселений встретились в деревне Новоселово.

Инициаторами турнира стали работники Новоселовского и Дубоворощинского домов культуры. К здоровому образу жизни в этом году традиционно приобщились команды Неполодского и Жиляевского сельского поселения.

По итогам кругового мини-турнира призовые места распределились следующим образом. Первое место и золотые медали завоевала команда «Феникс» от деревни Новосёлово. Серебряные медали забрали ребята из команды «Дубовая Роща». Бронзовые награды в активе «Юниоров» из деревни Новосёлово.