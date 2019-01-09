9 Янв. 2019 2019-01-09T11:53:41+03:00

Два автомобиля горели в Орле накануне днем Фото: Архив "КП"

В обоих случаях в машинах сгорели моторные отсеки

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Два автомобиля горели в Орле накануне днем, 8 января. Первый случай произошел на Наугорском шоссе. Спасатели тушили иномарку «Фольксваген Гольф».

- В автомобиле выгорел моторный отсек. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются. Пострадавших нет, - сообщили в ГУ МЧС России по Орловской области.

Еще одна машина, «ВАЗ-2110», загорелась на улице Молдавской. Из-за короткого замыкания электропроводки в легковушке также выгорел моторный отсек.

Всего за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 12 раз, из них 8 выездов – на ликвидацию возгораний и 4 – на различные происшествия.