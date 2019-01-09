Орловцы могут стать участниками благотворительной акции «Свет рождественской звезды»

9 Янв. 2019 2019-01-09T11:37:52+03:00

В этом году она поможет воспитанникам организации «Орловские родники»

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В Орле продолжается благотворительная акция «Свет рождественской звезды». В этом году она призвана помочь воспитанникам организации «Орловские родники» - детям и взрослым с ограничениями здоровья.

- В стенах организации «Орловские родники» профессиональные специалисты оказывают молодым людям целый ряд медицинских услуг. Для более качественного обслуживания требуется дорогостоящее специализированное оборудование, - рассказали «КП» в пресс-службе администрации Орла.

Реквизиты счетов для приема денежных средств есть здесь.

Также пожертвовать средства будет можно на итоговом благотворительном концерте, который состоится 15 января.