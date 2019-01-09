2019-01-09T11:27:05+03:00
Общество

Почти сто коммунальных машин убирали ночью Орел

Информацию о борьбе с последствиями стихии озвучили в "Спецавтобазе"
Ольга СУПОНЕВА
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Зимой орловские улицы выглядят такЗимой орловские улицы выглядят такФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В Орле, по информации «Спецавтобазы», нынешней ночью трудились почти сто коммунальных машин. Уборка улиц от снега продолжается и сейчас.

- По информации диспетчера МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла», в ночь с 8 на 9 января город убирали 12 КДМ, 58 самосвалов, 14 фронтальных погрузчиков, 2 снегопогрузчика, шнекоротор, 5 тракторов, 2 «вилли» и 4 автогрейдера, всего 98 единиц техники, - рассказали «КП» в пресс-службе мэрии Орла.

Сегодня же орловские улицы расчищают 16 коммунальных машин разных видов. Смеси песка и соли на дороги высыпано больше 41 тонны. Снега вывезено 8, 6 тысяч кубических метров.

Отметим, что с последствиями снегопада борется не только техника «Спецавтобазы», но и других организаций.

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