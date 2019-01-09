В Орле пешеход покалечился под колесами иномарки
Легковушка сбила его на переходе
Фото: отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области
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В Орле в понедельник, 7 января, легковая иномарка сбила пешехода. Он переходил дорогу по переходу, когда оказался под колесами «Опеля».
ДТП случилось около половины десятого вечера.
- Автомобиль «Опель Инсигния» двигался по улице Раздольной со стороны улицы Бурова в направлении улицы Михалицына. В районе дома 27 по Раздольной произошел наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть, - рассказали «КП» в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.
В итоге пешеход получил травмы и был госпитализирован.