В Орле пешеход покалечился под колесами иномарки

9 Янв. 2019 2019-01-09T10:47:56+03:00

Легковушка сбила его на переходе

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В Орле в понедельник, 7 января, легковая иномарка сбила пешехода. Он переходил дорогу по переходу, когда оказался под колесами «Опеля».

ДТП случилось около половины десятого вечера.

- Автомобиль «Опель Инсигния» двигался по улице Раздольной со стороны улицы Бурова в направлении улицы Михалицына. В районе дома 27 по Раздольной произошел наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть, - рассказали «КП» в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

В итоге пешеход получил травмы и был госпитализирован.