В Орле на улице 5-го Августа сгорела баня

9 Янв. 2019 2019-01-09T10:34:51+03:00

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Накануне днем, 8 января, на улице 5-го Августа в Орле загорелись баня и гараж. К моменту прибытия спасателей из окон и дверей бани и ворот гаража шел густой дым. Огонь мог распространиться на рядом стоящий гаражный бокс.

- Пожару был присвоен повышенный уровень сложности. В результате баня и гараж сгорели изнутри по всей площади – 315 квадратных метров, мансардный этаж выгорел изнутри по всей площади, - сообщает ГУ МЧС России по Орловской области.

Причину пожара и размер ущерба предстоит выяснить специалистам. К счастью, пострадавших нет.

Всего за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 12 раз, из них 8 выездов – на ликвидацию возгораний и 4 – на различные происшествия.