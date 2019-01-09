В Орле на улице 5-го Августа сгорела баня
Накануне днем, 8 января, на улице 5-го Августа в Орле загорелись баня и гараж. К моменту прибытия спасателей из окон и дверей бани и ворот гаража шел густой дым. Огонь мог распространиться на рядом стоящий гаражный бокс.
- Пожару был присвоен повышенный уровень сложности. В результате баня и гараж сгорели изнутри по всей площади – 315 квадратных метров, мансардный этаж выгорел изнутри по всей площади, - сообщает ГУ МЧС России по Орловской области.
Причину пожара и размер ущерба предстоит выяснить специалистам. К счастью, пострадавших нет.
Всего за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 12 раз, из них 8 выездов – на ликвидацию возгораний и 4 – на различные происшествия.