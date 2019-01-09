9 Янв. 2019 2019-01-09T10:19:32+03:00

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В 2018 году Фонд социального страхования выплатил орловцам более 1,6 миллиарда рублей в рамках проекта «Прямые выплаты». Большая часть средств была перечислена по временной нетрудоспособности. Крупные суммы составили также ежемесячные пособия по уходу за ребенком до полутора лет и пособия по беременности и родам,

- За год жителям Орловской области выплачено около 214,6 тысяч пособий. Из них примерно 149 тысяч пособий по временной нетрудоспособности, более 56 тысяч пособий по уходу за ребенком до полутора лет, около 5 тысяч пособий по беременности и родам, - отметил Олег Ревякин управляющий региональным отделением Фонда социального страхования РФ.

Напомним, проект Фонда «Прямые выплаты» на Орловщине стартовал с 1 июля 2017 года. По новым правилам, порядок выплаты социальных пособий работающим орловцам рассчитывает, а затем и перечисляет не бухгалтерия предприятий, а региональное отделение Фонда социального страхования через лицевой счет в банке или по почте.