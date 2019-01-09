Две маршрутки столкнулись на Герценском мосту в Орле
Оба транспортных средства получили механические повреждения
Две маршрутки столкнулись на Герценском мосту в ОрлеФото: Архив "КП"
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Накануне вечером, 8 января, в Железнодорожном районе Орла произошло ДТП. В районе Герценского моста столкнулись два маршрутных автобуса «ПАЗ».
- По предварительной информации, водитель одной из маршруток столкнулся с попутным впереди идущим автобусом, - сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.
Оба транспортных средства получили механические повреждения. К счастью, в результате ДТП никто не пострадал.