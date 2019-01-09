9 Янв. 2019 2019-01-09T09:38:53+03:00

Две маршрутки столкнулись на Герценском мосту в Орле Фото: Архив "КП"

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Накануне вечером, 8 января, в Железнодорожном районе Орла произошло ДТП. В районе Герценского моста столкнулись два маршрутных автобуса «ПАЗ».

- По предварительной информации, водитель одной из маршруток столкнулся с попутным впереди идущим автобусом, - сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.

Оба транспортных средства получили механические повреждения. К счастью, в результате ДТП никто не пострадал.