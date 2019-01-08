После ДТП с тремя погибшими под Орлом возбуждено уголовное дело
Дорожно-транспортное происшествие, унесшее жизни троих людей, произошло на трассе Орел-Тамбов накануне, 7 января. В столкновении легковушки и внедорожника еще трое человек пострадали. Полицейские возбудили уголовное дело.
Как уже рассказывала «КП» своим читателям, трагическое ДТП случилось около 10 часов утра понедельника в районе деревни Гостиново Свердловского района.
- В результате ДТП водитель и двое пассажиров «ВАЗ - 21102» скончались: 29- летний мужчина и 55-летняя женщина. В больницу доставлен 58-летний пассажир, он скончался в медучреждении. Также пострадали водитель и пассажирка иномарки. Их с телесными повреждениями доставили в лечебное учреждение. На месте ДТП работали сотрудники Госавтоинспекции и территориального ОМВД, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
Следователи территориального ОВД возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».