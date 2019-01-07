Трое погибли в столкновении легковушки и внедорожника под Орлом

7 Янв. 2019 2019-01-07T15:06:32+03:00

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Сегодня утром, 7 января, на трассе «Орел-Тамбов» области произошло ДТП, унесшее жизни троих человек. Дорогу не поделили отечественная легковушка и внедорожник.

Трагическое ДТП случилось около 10 часов утра в районе деревни Гостиново Свердловского района. В региональном УМВД озвучили предварительную информацию о случившемся.

Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

- По предварительной информации, произошло столкновение автомобилей «ВАЗ – 21102» и «Ниссан Патфайндер». В результате ДТП водитель и двое пассажиров «ВАЗ - 21102» скончались на месте ДТП: 29- летний мужчина и 55-лентняя женщина. В больницу доставлен 58-летний пассажир, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Известно, что пострадали водитель и пассажирка иномарки. Их с телесными повреждениями доставили в больнице.

Сейчас на месте ДТП работают полицейские и спасатели. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.