2019-01-07T12:39:45+03:00
Звезды

«Свет Рождества Христова»: орловцев приглашают на праздничный концерт

Народные песни, колядки, рождественские песнопения ждут гостей культурного событий 11 января
Ольга СУПОНЕВА
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В Орловской государственной филармонии состоится концерт «Свет Рождества Христова». Культурное событие ждет горожан и гостей областного центра в грядущую пятницу, 11 января.

В программе – лауреат всероссийских и международных конкурсов Орловский губернаторский камерный хор «Лик». Художественный руководитель и дирижер - заслуженный работник культуры России Дмитрий Коваленко.

- Гостей ждут рождественские песнопения, духовная музыка классических и современных композиторов, светская хоровая музыка, народные песни и колядки в оригинальной обработке, - рассказали «КП» в Орловской государственной филармонии.

КОГДА, ГДЕ?

Ул. Ленина, 23

11 января в 18.30

(6+)

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