«Свет Рождества Христова»: орловцев приглашают на праздничный концерт
В Орловской государственной филармонии состоится концерт «Свет Рождества Христова». Культурное событие ждет горожан и гостей областного центра в грядущую пятницу, 11 января.
В программе – лауреат всероссийских и международных конкурсов Орловский губернаторский камерный хор «Лик». Художественный руководитель и дирижер - заслуженный работник культуры России Дмитрий Коваленко.
- Гостей ждут рождественские песнопения, духовная музыка классических и современных композиторов, светская хоровая музыка, народные песни и колядки в оригинальной обработке, - рассказали «КП» в Орловской государственной филармонии.
КОГДА, ГДЕ?
Ул. Ленина, 23
11 января в 18.30
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