В Орле опубликован график уборки проездов и дворов

7 Янв. 2019 2019-01-07T12:30:10+03:00

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В Орле на сайте городской администрации появился график уборки внутриквартальных проездов ко дворам. Горожан просят убрать автомобили в указанное время – они мешают проезду даже малогабаритной технике, чистящей снег.

- Ответственность за содержание придомовых территорий несут управляющие компании. В случае, если управляющая компания не реагирует на заявки жильцов и не исполняет свои обязательства, граждане вправе обратиться в Жилищную инспецию. Этот контролирующий орган может понудить активизировать уборку, а в случае системных нарушений выдать предписание, - рассказали в пресс-службе администрации Орла.

С графиком уборки в каждом из районов города можно ознакомиться здесь.