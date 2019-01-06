2019-01-06T13:15:13+03:00
Общество

В Богоявленском соборе Орла состоится Рождественская служба

Всенощное бдение возглавит митрополит Орловский и Болховский Антоний
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Фото: orel-eparhia.ruФото: orel-eparhia.ru
Изменить размер текста:

Сегодня, в канун светлого праздника Рождества, жителей Орловской области в храмах региона ждут богослужения. Митрополит Орловский и Болховский Антоний возглавит всенощное бдение в Богоявленском соборе областного центра.

- За богослужением совершается пение «С нами Бог...», тропаря и кондака праздника, - сообщает официальный сайт Орловской митрополии.

Также божественная литургия состоится в духовном православном центре в поселке Вятский Посад. Она начнется в полночь. А непосредственного в Рождество, 7 января, гостей центра ждут праздничные гуляния с катанием с ледяной горы, ярмаркой, концертом, мастер-классами.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В ближайшие дни в Орле похолодает
«Зимы не будет!»: в Орле состоится театральная премьера
В подъезде дома в Орле обнаружено тело мужчины
Несколько раз за сутки орловские спасатели вызволяли из заносов авто
В орловской глубинке рецидивист избил женщину палкой
Орловцев приглашают отметить Рождество в Вятском Посаде
Юные орловцы получили новогодние подарки от полицейских
В Орле 2 человека пострадали в столкновении иномарок
В Орле полицейские назвали число правонарушений в новогоднюю ночь
В Орле на Красном мосту столкнулись две иномарки
Орловцев приглашают в Вятский Посад на рождественскую ярмарку
Орловец фиктивно прописал иностранца и попал под уголовное дело
Под Орлом мужчина пытался сжечь свою сожительницу
В Орле шесть новоиспеченных мам и их малыши получили подарки
В Орле ликвидировали последствия утечки на теплотрассе
«Муромская дорожка-2019»: необычный праздник состоялся в Орле
В Орле продолжаются поиски пропавшей в конце декабря пенсионерки
Под Орлом из горящей квартиры спасли мужчину
В Болхове мужчина отомстил за бывшую жену и зарезал ее сожителя
В орловской глубинке посиделки за бутылкой 31 декабря закончились поножовщиной
Под Орлом в снежный плен на автомобиле попала семья с маленьким ребенком
Новогодняя ночь в Орловской области прошла без серьезных происшествий
Два человека пострадали в столкновении легковушек в Ливнах
Орловцы встретили 2019-й год на главной городской площади
В Орле иномарка сдавала назад и сбила женщину
Орловцы могут купить подарки к рождеству ребятам из детских домов
Под Орлом легковушка сбила 80-летнего пешехода на «зебре»
Под Орлом под колесами легковушки погиб пешеход