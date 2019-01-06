В Богоявленском соборе Орла состоится Рождественская служба

6 Янв. 2019 2019-01-06T13:15:13+03:00

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Сегодня, в канун светлого праздника Рождества, жителей Орловской области в храмах региона ждут богослужения. Митрополит Орловский и Болховский Антоний возглавит всенощное бдение в Богоявленском соборе областного центра.

- За богослужением совершается пение «С нами Бог...», тропаря и кондака праздника, - сообщает официальный сайт Орловской митрополии.

Также божественная литургия состоится в духовном православном центре в поселке Вятский Посад. Она начнется в полночь. А непосредственного в Рождество, 7 января, гостей центра ждут праздничные гуляния с катанием с ледяной горы, ярмаркой, концертом, мастер-классами.