2019-01-06T12:44:45+03:00
Звезды

«Зимы не будет!»: в Орле состоится театральная премьера

Современную сказку зритель увидит в театре «Свободное пространство»
Ольга СУПОНЕВА
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Театр "Свободное пространство" в Орле ждет гостейТеатр "Свободное пространство" в Орле ждет гостейФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В феврале орловского зрителя ждет театральная премьера. Современная сказка под названием «Зимы не будет!» ждет гостей в театре для детей и молодежи «Свободное пространство».

- Если бы кошки могли говорить, чтобы они сказали нам, людям? А если представить, что они могли бы вмешаться в ту или иную ситуацию? Одобрили или осудили бы наши поступки, или попытались помочь? Но спектакль «Зимы не будет!» не о кошках. Нереальная история о реальных персонажах, которая позволяет увидеть как под микроскопом отдельные человеческие черты, соотнести их с собой и, как итог, задуматься над собственным житьём-бытьём, - гласит описание спектакля.

Зрители познакомятся с историей о добре и зле, милосердии и предательстве, отчаянии и надежде.

Билеты можно приобрести уже сейчас, как в кассе театра, так и онлайн.

КОГДА, ГДЕ?

Пл. Карла Маркса, 2

1 февраля в 19:00, 2 и 24 февраля в 18:00.

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