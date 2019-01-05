2019-01-05T22:15:38+03:00
Происшествия

В подъезде дома в Орле обнаружено тело мужчины

Поножовщиной с летальным исходом закончилось распитие спиртного
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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Сегодня, 5 января, в Орле в подъезде одной из многоэтажек Заводского района города было обнаружено тело 28-летнего мужчины. Убийцу удалось задержать по горячим следам. Как выяснилось, поножовщиной с летальным исходом закончилось распитие спиртного.

Оказалось, что мужчина проводил время за рюмкой горячительного в компании местного 37-летнего жителя, ранее судимого. Пьянка обернулась конфликтом, и орловец нанес оппоненту множественные раны ножом. Шансов выжить у мужчины не было.

- Под тяжестью предъявленных улик подозреваемый сознался в содеянном и пояснил, что все произошло в ночь с 4 на 5 января, - рассказала «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

СК возбудил уголовное дело по статье «убийство». Сейчас решается вопрос о заключении под стражу напавшего. Расследование продолжается.

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