Несколько раз за сутки орловские спасатели вызволяли из заносов авто

5 Янв. 2019 2019-01-05T12:06:46+03:00

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Накануне, 4 января, орловские спасатели несколько раз вызволяли автомобили из снежных заносов. Застревают и буксуют как легковые машины, так и большегрузы и длаже коммунальная техника.

Так, в начале десятого часа утра вызволять легковой «Фольксваген Поло» пришлось в поселке под районным центром Ливны. Водителю помогали сотрудники местной пожарно-спасательной части. В этот же день в обед уже в самих Ливнах в снегу и вовсе застрял грейдер.

- На улице Садовой в городе Ливны грейдер съехал с проезжей части на обочину и забуксовал, перекрыв движение. Пожарные отбуксировали его, после чего грейдер продолжил движение, - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Вечером спасатели работали в Орле на улице Спивака: здесь около шести часов вечера в занос попал «Мерседес». А в начале восьмого вечера в переулке Кирпичном областного центра спасатели вызволили из снежного плена грузовик «МАЗ».