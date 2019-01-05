В орловской глубинке рецидивист избил женщину палкой

5 Янв. 2019 2019-01-05T11:57:24+03:00

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Инцидент произошел в Болховском районе Орловской области. Здесь в местный отдел полиции обратилась 52-летняя женщина. Она рассказала стражам порядка, что ее избили.

Полицейские установили все обстоятельства произошедшего. Оказалось, заявительница коротала время за горячительным в гостях у знакомого. Компанию им составил местный 36-летний мужчина, который был не раз судим. В какой-то момент между ним и женщиной произошел конфликт. Рецидивист схватил палку и избил свою оппонентку.

Конфликт был исчерпан, его участники разошлись. Однако оказалось, что нападавший нанес женщине травмы, при этом в больницу она обратилась только через несколько дней.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 УК Российской Федерации «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Сейчас ведется следствие. По закону, напавшему может грозить лишение свободы на срок до десяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет.