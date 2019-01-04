Орловцев приглашают отметить Рождество в Вятском Посаде

4 Янв. 2019 2019-01-04T13:07:47+03:00

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Жителей и гостей Орловщины приглашают отметить Рождество в духовном православном комплексе в Вятском Посаде. Здесь пройдет праздничная ярмарка и мастер-классы, концерт и, конечно, Божественная литургия.

- Издавна на Руси существовала традиция проводить рождественские праздники, устраивая различные увеселения и забавы. И по сей день игры и народные гуляния — верные спутники Рождества, - поделились с «КП» организаторы.

Праздник организован совместно с Администрацией Орловского района. Народные коллективы района подготовили вокальные и хореографические номера – гостям обещают задорные песни и пляски.

Можно будет приобрести изделия ручной работы и самим попробовать стать мастерами, побывать на выставке самоваров и угоститься чаем с травами. Взрослые и дети смогут покататься на санях с ледяной горки, поучаствовать в конкурсах.

КОГДА, ГДЕ?

7 января, п. Вятский Посад ул. Южная, д. 1а

Начало в 12:00