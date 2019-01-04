Орловцев приглашают отметить Рождество в Вятском Посаде
Жителей и гостей Орловщины приглашают отметить Рождество в духовном православном комплексе в Вятском Посаде. Здесь пройдет праздничная ярмарка и мастер-классы, концерт и, конечно, Божественная литургия.
- Издавна на Руси существовала традиция проводить рождественские праздники, устраивая различные увеселения и забавы. И по сей день игры и народные гуляния — верные спутники Рождества, - поделились с «КП» организаторы.
Праздник организован совместно с Администрацией Орловского района. Народные коллективы района подготовили вокальные и хореографические номера – гостям обещают задорные песни и пляски.
Можно будет приобрести изделия ручной работы и самим попробовать стать мастерами, побывать на выставке самоваров и угоститься чаем с травами. Взрослые и дети смогут покататься на санях с ледяной горки, поучаствовать в конкурсах.
КОГДА, ГДЕ?
7 января, п. Вятский Посад ул. Южная, д. 1а
Начало в 12:00