Юные орловцы получили новогодние подарки от полицейских
С праздником поздравили ребят, чьи семьи находятся в сложной жизненной ситуации
Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области
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В Орловской области продолжается благотворительная акция «Полицейский Дед Мороз». В ее рамках стражи порядка вместе с главными новогодними сказочными персонажами поздравляют юных жителей региона с праздником. В этот раз подарки от полицейских получили дети, чьи семьи находятся в сложной жизненной ситуации.
- Сотрудники регионального УМВД, подразделения по делам несовершеннолетних совместно с представителем Общественного совета частичку праздника тем, кто особенно нуждается в исполнении желаний и участии взрослых, - поделились с «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
Благотворительная акция продолжается.