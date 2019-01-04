Юные орловцы получили новогодние подарки от полицейских

4 Янв. 2019 2019-01-04T12:48:59+03:00

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В Орловской области продолжается благотворительная акция «Полицейский Дед Мороз». В ее рамках стражи порядка вместе с главными новогодними сказочными персонажами поздравляют юных жителей региона с праздником. В этот раз подарки от полицейских получили дети, чьи семьи находятся в сложной жизненной ситуации.

- Сотрудники регионального УМВД, подразделения по делам несовершеннолетних совместно с представителем Общественного совета частичку праздника тем, кто особенно нуждается в исполнении желаний и участии взрослых, - поделились с «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Благотворительная акция продолжается.