2019-01-04T12:48:59+03:00
Общество

Юные орловцы получили новогодние подарки от полицейских

С праздником поздравили ребят, чьи семьи находятся в сложной жизненной ситуации
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской областиФото: пресс-служба УМВД России по Орловской области
Изменить размер текста:

В Орловской области продолжается благотворительная акция «Полицейский Дед Мороз». В ее рамках стражи порядка вместе с главными новогодними сказочными персонажами поздравляют юных жителей региона с праздником. В этот раз подарки от полицейских получили дети, чьи семьи находятся в сложной жизненной ситуации.

- Сотрудники регионального УМВД, подразделения по делам несовершеннолетних совместно с представителем Общественного совета частичку праздника тем, кто особенно нуждается в исполнении желаний и участии взрослых, - поделились с «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Благотворительная акция продолжается.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Орловцев приглашают отметить Рождество в Вятском Посаде
В Орле 2 человека пострадали в столкновении иномарок
В Орле полицейские назвали число правонарушений в новогоднюю ночь
В Орле на Красном мосту столкнулись две иномарки
Орловцев приглашают в Вятский Посад на рождественскую ярмарку
Орловец фиктивно прописал иностранца и попал под уголовное дело
Под Орлом мужчина пытался сжечь свою сожительницу
В Орле шесть новоиспеченных мам и их малыши получили подарки
В Орле ликвидировали последствия утечки на теплотрассе
«Муромская дорожка-2019»: необычный праздник состоялся в Орле
В Орле продолжаются поиски пропавшей в конце декабря пенсионерки
Под Орлом из горящей квартиры спасли мужчину
В Болхове мужчина отомстил за бывшую жену и зарезал ее сожителя
В орловской глубинке посиделки за бутылкой 31 декабря закончились поножовщиной
Под Орлом в снежный плен на автомобиле попала семья с маленьким ребенком
Новогодняя ночь в Орловской области прошла без серьезных происшествий
Два человека пострадали в столкновении легковушек в Ливнах
Орловцы встретили 2019-й год на главной городской площади
В Орле иномарка сдавала назад и сбила женщину
Орловцы могут купить подарки к рождеству ребятам из детских домов
Под Орлом легковушка сбила 80-летнего пешехода на «зебре»
Под Орлом под колесами легковушки погиб пешеход