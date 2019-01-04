2019-01-04T12:43:36+03:00
Происшествия

В Орле 2 человека пострадали в столкновении иномарок

Дорогу не поделили «Шкода» и «Рено»
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской областиФото: отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области
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Накануне, 3 января, в Орле произошло ДТП с участием двух иномарок - «Рено» и «Шкоды». В столкновении травмы получили два человека.

Авария произошла в половине четвертого часа дня. Водитель за рулем «Рено» двигался по Московскому шоссе и стал выезжать на перекресток с улицей Блынского.

- При выезде на перекресток неравнозначных дорог улицы Блынского и Московского шоссе он не уступил дорогу и допустил столкновение с автомобилем «Шкода», который двигался по Московскому шоссе в направлении улицы Михалицына, - рассказали «КП» в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

В итоге травмы получили пассажиры «Шкоды». Госпитализация им не потребовалась.

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