2019-01-03T15:31:10+03:00
Общество

В Орле полицейские назвали число правонарушений в новогоднюю ночь

В целом праздник прошел без ЧП и крупных нарушений общественного порядка
Ольга СУПОНЕВА
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Крупных нарушений общественного порядка допущено не былоКрупных нарушений общественного порядка допущено не былоФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В Орле новогодняя ночь прошла без серьезных ЧП и нарушений общественного порядка. Информацию об обстановке во время празднования Нового года озвучили в региональном УМВД.

- За сутки с 31 декабря на 1 января орловские полицейские выявили порядка 90 административных правонарушений, среди которых большая часть - нарушения правил дорожного движения, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Крупных же нарушений общественного порядка допущено не было.

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