В Орле на Красном мосту столкнулись две иномарки
Дорогу не поделили внедорожник и легковушка
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области
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Сегодня днем, 3 января, в центре Орла произошло ДТП с участием двух иномарок. Проезжую часть не поделили внедорожник и легковушка.
Авария случилась во втором часу дня. Как сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области, спасен один человек.
На месте ДТП работали спасатели и сотрудники Госавтоиснпекции. В настоящее время полицейские устанавливают все нюансы аварии: им предстоит выяснить обстоятельства, по которым стало возможно дорожно-транспортное происшествие.