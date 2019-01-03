В Орле на Красном мосту столкнулись две иномарки

3 Янв. 2019 2019-01-03T15:25:04+03:00

Дорогу не поделили внедорожник и легковушка

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Сегодня днем, 3 января, в центре Орла произошло ДТП с участием двух иномарок. Проезжую часть не поделили внедорожник и легковушка.

Авария случилась во втором часу дня. Как сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области, спасен один человек.

На месте ДТП работали спасатели и сотрудники Госавтоиснпекции. В настоящее время полицейские устанавливают все нюансы аварии: им предстоит выяснить обстоятельства, по которым стало возможно дорожно-транспортное происшествие.