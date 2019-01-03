Орловцев приглашают в Вятский Посад на рождественскую ярмарку
В духовном православном центре Вятский Посад под Орлом пройдет рождественская ярмарка и мастер-классы по разным ремеслам. Гости смогут обучиться работе на гончарном круге, смастерить рождественского ангела и приобрести сувениры ручной работы.
Ярмарка и мастер-классы будут проходить в течение двух дней: 6 и 7 января. Организаторы рассказывают, что для гостей приготовили такие мастер классы как лепка из глины подарка к Рождеству и праздничных сувениров, работа на гончарном круге, изготовление ангелочка из ткани, роспись пряников, декоративная роспись на стекле, изготовление сувениров в технике декупаж.
Узнать подробности и записаться можно по телефону (4862) 59-90-11.
КОГДА, ГДЕ?
6-7 января, 12.00-16.00
Духовно-православный центр в поселке Вятский Посад, ул. Южная д. 1а