2019-01-03T15:17:54+03:00
Общество

Орловцев приглашают в Вятский Посад на рождественскую ярмарку

Гостей духовного православного центра ждут мастер-классы по лепке из глины, росписи пряников, мокрому валянию и не только
Ольга СУПОНЕВА
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В духовном православном центре Вятский Посад под Орлом пройдет рождественская ярмарка и мастер-классы по разным ремеслам. Гости смогут обучиться работе на гончарном круге, смастерить рождественского ангела и приобрести сувениры ручной работы.

Ярмарка и мастер-классы будут проходить в течение двух дней: 6 и 7 января. Организаторы рассказывают, что для гостей приготовили такие мастер классы как лепка из глины подарка к Рождеству и праздничных сувениров, работа на гончарном круге, изготовление ангелочка из ткани, роспись пряников, декоративная роспись на стекле, изготовление сувениров в технике декупаж.

Узнать подробности и записаться можно по телефону (4862) 59-90-11.

КОГДА, ГДЕ?

6-7 января, 12.00-16.00

Духовно-православный центр в поселке Вятский Посад, ул. Южная д. 1а

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