Орловец фиктивно прописал иностранца и попал под уголовное дело
Житель одного из райцентров Орловской области – поселка Нарышкино – фиктивно прописал гостя из-за рубежа и попал под уголовное дело. Теперь мужчине может грозить немалый штраф и принудительные работы.
- Факт совершения противоправного деяния выявили сотрудники регионального УМВД. Они установили, что один из жителей поселка Нарышкино организовал незаконное пребывание гражданина иностранного государства, тем самым нарушив законодательство, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
Между тем ответственность по закону предусматривает за фиктивную прописку иностранца штраф в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до трех лет.