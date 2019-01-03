2019-01-03T15:07:51+03:00
Происшествия

Орловец фиктивно прописал иностранца и попал под уголовное дело

Теперь мужчине может грозить немалый штраф и лишение свободы
Ольга СУПОНЕВА
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Факт фиктивной постановки на учет выявили полицейскиеФакт фиктивной постановки на учет выявили полицейскиеФото: Ольга СУПОНЕВА
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Житель одного из райцентров Орловской области – поселка Нарышкино – фиктивно прописал гостя из-за рубежа и попал под уголовное дело. Теперь мужчине может грозить немалый штраф и принудительные работы.

- Факт совершения противоправного деяния выявили сотрудники регионального УМВД. Они установили, что один из жителей поселка Нарышкино организовал незаконное пребывание гражданина иностранного государства, тем самым нарушив законодательство, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Между тем ответственность по закону предусматривает за фиктивную прописку иностранца штраф в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до трех лет.

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