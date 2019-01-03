2019-01-03T15:00:18+03:00
Происшествия

Под Орлом мужчина пытался сжечь свою сожительницу

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: orel.sledcom.ruФото: orel.sledcom.ru
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Жителя Орловского района подозревают в покушении на убийство сожительницы. Накануне Нового года 51-летний мужчина облил женщину бензином и поджог.

Инцидент произошел в деревне Лунево Орловского района. По данным следствия, пьяный мужчина повздорил со своей сожительницей. Конфликт получил жуткую развязку, 48-летняя женщина чудом осталась жива. Она получила ожоги разной степени, потеряла сознание, но благодаря вовремя оказанной врачебной помощи ее удалось спасти.

- Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области возбуждено уголовное дело в отношении Орловского района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «д», ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), - сообщила «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Сейчас следователи продолжат собирать доказательную базу. Подозреваемого, вероятнее всего, заключат под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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