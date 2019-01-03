В Орле шесть новоиспеченных мам и их малыши получили подарки
Глава городской администрации поздравил женщин в родильном доме с Новым годом
Фото: пресс-служба администрации Орла
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В Орле глава городской администрации по традиции посетил новоиспечённых мам, которые встретили новогоднюю ночь в родильном доме. В новом году в облцентре на свет появились семь малышей.
Александр Муромский приготовил для мам и младенцев подарки.
- Подарок в Новый год должен получить каждый ребенок, даже если ему несколько часов от роду, - отметил сити-менеджер.
Фото: пресс-служба администрации Орла
Подарки от градоначальника получили семь малышей и шесть мам: одна из женщин родила близнецов.
Мамам и детям пожелали крепкого здоровья и счастья.