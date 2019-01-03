В Орле шесть новоиспеченных мам и их малыши получили подарки

3 Янв. 2019 2019-01-03T14:52:15+03:00

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В Орле глава городской администрации по традиции посетил новоиспечённых мам, которые встретили новогоднюю ночь в родильном доме. В новом году в облцентре на свет появились семь малышей.

Александр Муромский приготовил для мам и младенцев подарки.

- Подарок в Новый год должен получить каждый ребенок, даже если ему несколько часов от роду, - отметил сити-менеджер.

Фото: пресс-служба администрации Орла

Подарки от градоначальника получили семь малышей и шесть мам: одна из женщин родила близнецов.

Мамам и детям пожелали крепкого здоровья и счастья.