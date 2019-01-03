«Муромская дорожка-2019»: необычный праздник состоялся в Орле

3 Янв. 2019 2019-01-03T14:40:52+03:00

Молебном и спортивными забавами почтили его участники память Ильи Муромца, а гости прочувствовали дух времени богатырей [фото]

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В Орле в первый день нового года не все горожане отсыпались и доедали салаты. Немало народу собралось на главной городской площади: здесь состоялся необычный праздник «Муромская дорожка - 2019». Его участники почтили молебном и спортивными состязаниями память православного святого известного всем русского богатыря Ильи Муромца.

Илья Муромец - не герой сказок и былин, а реальное историческое лицо, православный святойФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

- В Орле в Богоявленском соборе собрались более 30 молодых людей и горожан разных возрастов. Молебен святому Илии Муромцу совершил председатель молодёжного отдела Орловской епархии священник Дионисий Костомаров. После состоялась бодрая пробежка по набережной Оки и городскому парку, - рассказали «КП» организаторы.

На празднике было чем заняться и взрослым и маленьким гостямФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

А после на площади Ленина состоялось шоу «Богатырская силушка», где все желающие окунулись во времена богатырской эпохи.

Дух богатырского времениФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Приняли участие в необычной акции и полицейские. Они рассказали гостям о профессиональной подготовке сотрудников органов внутренних дел и тех полицейских, кто погиб при исполнении служебного долга.

Муромская дорожка-2019Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

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