«Муромская дорожка-2019»: необычный праздник состоялся в Орле
В Орле в первый день нового года не все горожане отсыпались и доедали салаты. Немало народу собралось на главной городской площади: здесь состоялся необычный праздник «Муромская дорожка - 2019». Его участники почтили молебном и спортивными состязаниями память православного святого известного всем русского богатыря Ильи Муромца.
Илья Муромец - не герой сказок и былин, а реальное историческое лицо, православный святойФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
- В Орле в Богоявленском соборе собрались более 30 молодых людей и горожан разных возрастов. Молебен святому Илии Муромцу совершил председатель молодёжного отдела Орловской епархии священник Дионисий Костомаров. После состоялась бодрая пробежка по набережной Оки и городскому парку, - рассказали «КП» организаторы.
На празднике было чем заняться и взрослым и маленьким гостямФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
А после на площади Ленина состоялось шоу «Богатырская силушка», где все желающие окунулись во времена богатырской эпохи.
Дух богатырского времениФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Приняли участие в необычной акции и полицейские. Они рассказали гостям о профессиональной подготовке сотрудников органов внутренних дел и тех полицейских, кто погиб при исполнении служебного долга.
Муромская дорожка-2019Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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